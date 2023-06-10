Токаев сменил главу МЧС Казахстана

Эту должность занял начальник Академии гражданской защиты Сырым Шарипханов

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, ранее занимавшего пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Шарипханова Сырыма Дюсенгазиевича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

В разные годы Шарипханов занимал руководящие посты в системе гражданской обороны, в том числе был начальником Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В этот же день президент Казахстана освободил Юрия Ильина от должности руководителя Министерства по чрезвычайным ситуациям. Причина такого кадрового решения не уточняется. Ильин находился на посту главы МЧС с сентября 2020 года.