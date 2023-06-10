10 июня, 09:42

СБУ предъявила обвинения министру транспорта Крыма и мэру Северодонецка

Среди обвиняемых за сотрудничество с Россией также фигурируют три жителя Херсонской области, которые занимали должности в избирательной комиссии и участвовали в организации референдума о вхождении области в состав РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения за сотрудничество с Россией и государственную измену восьми россиянам, в том числе министру транспорта Крыма и мэру Северодонецка.

По информации, которая опубликована в Telegram-канале спецслужбы, среди обвиняемых также фигурируют три жителя Херсонской области, которые занимали должности в избирательной комиссии и участвовали в организации референдума о вхождении области в состав РФ.

Имена обвиняемых в СБУ не назвали. В настоящий момент пост министра транспорта Крыма занимает Николай Лукашенко, администрацию Северодонецка возглавляет Николай Моргунов. 

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