СМИ: премьер-министр Канады прибыл в Киев с необъявленным визитом

По данным телеканала CBC, Джастина Трюдо сопровождает министр финансов страны Христи Фриланд

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила телекомпания CBC.

По ее данным, Трюдо приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд.

Как уточняет газета The Globe and Mail, канадский премьер в ходе однодневной поездки намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что переговоры будут посвящены поддержке Киева со стороны Оттавы, а также потенциальной роли Канады в восстановлении Украины.

Это вторая поездка Трюдо на Украину после начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022 года.