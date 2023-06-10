10 июня, 09:52

СМИ: премьер-министр Канады прибыл в Киев с необъявленным визитом

По данным телеканала CBC, Джастина Трюдо сопровождает министр финансов страны Христи Фриланд

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщила телекомпания CBC.

По ее данным, Трюдо приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд.

Как уточняет газета The Globe and Mail, канадский премьер в ходе однодневной поездки намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что переговоры будут посвящены поддержке Киева со стороны Оттавы, а также потенциальной роли Канады в восстановлении Украины.

Это вторая поездка Трюдо на Украину после начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022 года. 

Теги:
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация