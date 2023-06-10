Шольц заявил о желании поговорить по телефону с Путиным

Канцлер Германии отметил, что хочет поддерживать контакты с президентом России

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и намерен в "ближайшее время" вновь провести телефонный разговор с российским лидером. Об этом он сообщил в субботу в Нюрнберге в ходе 38-го съезда протестантских церквей ФРГ. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Шольц отметил, что разговаривал с Путиным и до начала конфликта на Украине в феврале прошлого года и уже в ходе него. "И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время", - подчеркнул глава правительства ФРГ. В то же время он утверждал, что условием "справедливого мира" на Украине является вывод Россией своих войск. "Вот что нужно понимать", - констатировал Шольц.

В ходе речи канцлера Германии время от времени среди присутствовавших раздавались призывы к "переговорам". На это Шольц ответил, что "переговоры - это нормально". "Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры", - пояснил он.

До этого Шольц изложил принципы своей политики с момента начала конфликта на Украине: необходимо предотвратить обострение ситуации. "Это было и остается верным, что мы действуем согласованно во всем. Что мы обдумываем каждый свой шаг и что мы не предпринимаем никаких действий в одиночку. Мы были привержены этому принципу с самого начала", - резюмировал канцлер Германии, в очередной раз добавив, что границы в Европе не должны быть изменены посредством применения силы.

Ранее и сам канцлер, и представители его пресс-службы подчеркивали, что двусторонние контакты с Москвой нужны, в Берлине хотят их продолжать. Одновременно с этим в ФРГ указывали на "серьезные различия во мнениях" по Украине, которые проявляются в ходе таких бесед.

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.