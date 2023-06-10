Мальтийский орден заявил, что содействовал передаче 11 украинских военнослужащих Венгрии

Как добавила Венгерская мальтийская служба помощи, акция по передаче украинских военнослужащих при посредничестве РПЦ связана также с "миссией Папы Римского Франциска по спасению военнопленных"

БУДАПЕШТ, 10 июня. /ТАСС/. Венгерская мальтийская служба помощи оказала содействие при передаче Россией в Венгрию при посредничестве Русской православной церкви (РПЦ) 11 украинских военнослужащих из Закарпатья, оказавшихся в плену в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщила в субботу базирующаяся в Будапеште благотворительная организация Мальтийского ордена.

По ее словам, "украинские солдаты, захваченные Россией и упомянутые в заявлении Русской православной церкви, прибыли в Венгрию через Венгерскую мальтийскую службу помощи". "Венгерскую мальтийскую службу помощи попросили принять участие в спасении человеческих жизней. На протяжении последних трех десятилетий организация выполняла свою миссию каждый раз, когда у нее была такая возможность. Чтобы защитить доверенных нам людей, мы не можем в данный момент публиковать больше никакой информации", - отметила Венгерская мальтийская служба помощи. Она добавила, что акция по передаче украинских военнослужащих Венгрии при посредничестве РПЦ связана также с "миссией Папы Римского Франциска по спасению военнопленных".

В пятницу заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, принимавший участие в этой акции, сообщил, что она была проведена "в духе христианского милосердия". Это был "жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии", сказал вице-премьер, который координировал перевозку 11 закарпатских военнопленных в Венгрию.

Шемьен, занимающийся в правительстве Венгрии вопросами отношений между церковью и обществом, добавил, что это был его "человеческий и патриотический долг". Ожидается, что украинские военнопленные, переданные Венгрии, смогут теперь вернуться на родину.

В четверг вечером РПЦ сообщила, что "8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения". В акции, обусловленной побуждениями христианского человеколюбия, от Московского патриархата приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Правительство Венгрии, включая МИД страны, не раскрывает другие подробности этой акции, чтобы не нанести вреда ее участникам, включая освобожденных военнопленных.