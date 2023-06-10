Британия выделит $190 млн на оказание помощи украинским беженцам в поисках жилья и работы

Замглавы Министерства жилищного строительства и регионального развития королевства Фелисити Бакэн усомнился в том, что бои на Украине могут скоро закончиться

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделит £150 млн ($189 млн по текущему курсу) на то, чтобы помочь украинским беженцам найти работу и самостоятельно арендовать жилье. Соответствующее заявление было распространено в субботу Министерством жилищного строительства и регионального развития королевства.

"К сожалению, ничто не указывает на то, что бои на Украине могут скоро закончиться, поэтому мы просим больше людей принять у себя беженцев и одновременно выделяем дополнительные средства на то, чтобы помочь принимаемым [украинцам] в поисках жилья на долгий срок", - заявила замглавы ведомства Фелисити Бакэн.

Как указано в документе, средства будут распределяться между местными органами власти, которые смогут потратить их на то, чтобы помочь украинским семьям найти предложения на рынке "частной аренды и получить работу", а также на осуществление дополнительных выплат спонсорам, принимающим украинцев у себя дома уже больше года.

К настоящему моменту Великобритания приняла 124 тыс. украинцев, которых должны были безвозмездно поселить у себя дома их родственники или жители королевства, решившие стать их спонсорами. В настоящий момент британцы, предоставившие кров беженцам с Украины, получают от правительства £350 ($440) в месяц. По словам Бакэн, для тех, у кого украинцы живут уже больше года, эта сумма будет увеличена до £500 ($630).

Британские благотворительные организации и СМИ уже давно обращают внимание на то, что беженцы с Украины, которые хотят или оказываются вынуждены арендовать жилье, сталкиваются с многочисленными проблемами. Даже при наличии источника дохода очень немногие способны выполнить требования арендодателей, часто требующих заплатить аванс за 6-12 месяцев аренды. Повышенные требования к беженцам на рынке аренды недвижимости предъявляются из-за отсутствия у них кредитной истории в Великобритании и рекомендаций от предыдущих арендодателей.