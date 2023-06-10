Ватикан допустил поддержку предложений Киева по миру в гуманитарном аспекте

По словам ватиканского государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина, Святой престол "работает над вопросом возвращения украинских детей", якобы вывезенных в Россию

ВАТИКАН, 10 июня. /ТАСС/. Ватикан мог бы поддержать предложения Украины по миру главным образом в гуманитарном аспекте. Об этом заявил в субботу государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"[У Украины] есть план мира, и они просят его максимальной международной поддержки. В этом может участвовать и Ватикан, мы смотрим, каким образом [это возможно сделать], особенно в гуманитарных вопросах", - приводит его слова агентство ANSA. Кардинал также напомнил, что Святой престол "работает над вопросом возвращения украинских детей", якобы вывезенных в РФ. "Это крайне деликатный вопрос, и найти формулу [для его решения] непросто", - отметил Паролин.

Об украинском "плане достижения мира"

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.