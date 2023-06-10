10 июня, 12:32
Военная операция на Украине

В Полтаве сообщили о повреждении инфраструктуры и техники на военном аэродроме Миргород

ТАСС, архив
© ТАСС, архив

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал об отсутствии жертв

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Инфраструктура расположенного под Полтавой военного аэродрома Миргород в ночь на субботу получила повреждения. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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"Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники, - написал он в Telegram-канале. - Предварительно без жертв". По его словам, возникший пожар уже потушен, проводится перевозка техники "в безопасные места дислокации".

Воздушная тревога объявлялась в Полтавской области в течение ночи и днем в субботу. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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