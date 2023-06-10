В Полтаве сообщили о повреждении инфраструктуры и техники на военном аэродроме Миргород

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал об отсутствии жертв

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Инфраструктура расположенного под Полтавой военного аэродрома Миргород в ночь на субботу получила повреждения. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники, - написал он в Telegram-канале. - Предварительно без жертв". По его словам, возникший пожар уже потушен, проводится перевозка техники "в безопасные места дислокации".

Воздушная тревога объявлялась в Полтавской области в течение ночи и днем в субботу.