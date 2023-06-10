Премьер Белоруссии заявил, что Западу не удалось ослабить Минск и Москву

Незаконные санкции не принесли желаемого результата западным странам, считает Роман Головченко

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Незаконные санкции против Белоруссии и России не принесли их инициаторам желаемого результата, а лишь еще более укрепили формат союзного строительства. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая в посольстве РФ в Минске на торжественном приеме по случаю Дня России.

"Те, кто в неуемном стремлении перекроить под себя систему международных отношений выстраивал планы ослабить наши государства, снова просчитались", - отметил глава белорусского правительства.

Он констатировал, что "несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и усиливающиеся незаконные санкции со стороны коллективного Запада, товарооборот Беларуси и России устойчиво растет". "По итогам прошлого года во взаимной торговле товарами и услугами мы перешли рубеж в $50 млрд, что является рекордным показателем", - сказал белорусский премьер. Он отметил, что положительная динамика сохраняется и в текущем году. За четыре месяца взаимный товарооборот составил $17 млрд и вырос к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20%, добавил Головченко.

По его словам, уникальный для международных отношений формат - Союзное государство Белоруссии и России - стал локомотивом интеграции на постсоветском пространстве. "Алгоритм многих процессов успешно апробирован и нашел свое применение в рамках ЕАЭС и СНГ", - сказал премьер Белоруссии.