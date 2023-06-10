Иран получил почти $3 млрд, заблокированных в Ираке

Агентство ISNA ранее сообщило, что Тегеран получит более $24 млрд из его валютных резервов, заблокированных в Ираке и Южной Корее, а также доступ к ресурсам Международного валютного фонда

ДУБАЙ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ирана получили доступ к активам на сумму около $2,7 млрд, которые ранее были заблокированы в Ираке. Об этом сообщил в субботу глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак в комментарии иранскому агентству Tasnim.

"Часть заблокированных активов Ирана в Ираке была выделена на нужды паломников, а часть денег уплачена за поставку основных товаров", - сказал аль-Исхак. Дополнительные подробности он не привел.

6 июня агентство ISNA выступило с утверждением, что Тегеран вскоре получит более $24 млрд из его валютных резервов, заблокированных в Ираке и Южной Корее, а также доступ к ресурсам Международного валютного фонда (МВФ). 2 июня глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин встретился в Вашингтоне с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Как пишет агентство, по итогам их встречи было принято решение о том, что Тегеран сможет получить доступ к более чем $6,7 млрд в СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ).