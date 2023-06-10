Трюдо объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн

Премьер-министр Канады также сообщил о намерении принять участие в многосторонней программе подготовки украинских летчиков

ТАСС, 10 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Трюдо также заявил на пресс-конференции в рамках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters, что Канада примет участие в многосторонней программе подготовки украинских летчиков.

В субботу Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд. Этот визит в Киев является для него вторым с начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022 года.