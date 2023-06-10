10 июня, 12:53,
обновлено 10 июня, 13:40
Военная операция на Украине

Трюдо объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн

AP Photo/ Efrem Lukatsky
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Премьер-министр Канады также сообщил о намерении принять участие в многосторонней программе подготовки украинских летчиков

ТАСС, 10 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Трюдо также заявил на пресс-конференции в рамках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters, что Канада примет участие в многосторонней программе подготовки украинских летчиков.

В субботу Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд. Этот визит в Киев является для него вторым с начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022 года. 

Теги:
УкраинаКанадаРоссияТрюдо, ДжастинВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация