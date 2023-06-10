Директор департамента информации и печати МИД страны Фам Тху Ханг отметила, что правовой статус островов "четко определен в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года"

ХАНОЙ, 10 июня. /ТАСС/. Вьетнам подтвердил свой суверенитет над архипелагом Спратли и Парасельскими островами в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявила в субботу директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг после инцидента с появлением китайского судна в водах, которые Вьетнам признает своей исключительной экономической зоной.

"Вьетнам имеет достаточно исторических доказательств и законных оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над архипелагом Чыонгша (Спратли) и островами Хоангша (Парасельские)", - сказала Фам Тху Ханг.

По ее словам, правовой статус островов Спратли четко определен в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. "Суверенитет, суверенные права и юрисдикция страны над ее территориальными водами устанавливаются в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также ее законными правами и интересами", - указала официальный представитель МИД Вьетнама.

Выступление дипломата стало реакцией на сделанное на этой неделе заявление МИД КНР о том, что Пекин не признает обвинения Вьетнама во вторжении китайских судов в свою исключительную экономическую зону.

Ранее вьетнамский МИД сообщил, что китайское исследовательское судно Xiang Yang Hong 10 в сопровождении нескольких кораблей береговой охраны и рыболовецких судов нарушило исключительную экономическую зону Вьетнама, установленную в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Спор о принадлежности архипелага Спратли и Парасельских островов имеет характер многонационального конфликта в Южно-Китайском море, который периодически обостряется из-за неурегулированных претензий сторон на эти территории. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай. Одновременно о своих частичных или полных претензиях на острова, на шельфе которых, согласно экспертным оценкам, могут быть сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, одновременно также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.