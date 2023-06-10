Британия намерена оказать Украине гуманитарную помощь на $20 млн после ЧП на Каховской ГЭС

В частности, эта помощь включает в себя финансирование для движения Красного Креста, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Международной организации по миграции

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделит дополнительные £16 млн ($20 млн по текущему курсу) для оказания помощи пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД королевства.

"Финансирование со стороны Соединенного Королевства поможет гуманитарным организациям оказывать помощь нуждающимся и включает в себя £10 млн для движения Красного Креста, £5 млн для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и £1 млн для Международной организации по миграции, - говорится в документе. - Чтобы помочь в проведении спасательных работ и ликвидации последствий наводнения министерство также направит на Украину лодки, фильтры для воды большого объема, насосы и забродные комбинезоны".

В министерстве сообщают, что в Херсон уже доставлено два британских спасательных судна, поисково-спасательное оборудование и наборы для оказания медицинской помощи. Остальные грузы должны начать поступать в пострадавшие районы на следующей неделе.

Согласно заявлению главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, наводнение, вызванное разрушением Каховской плотины, оказало огромное влияние на жителей Херсона и близлежащих районов. "Великобритания в числе первых оказывает помощь тем, кто отчаянно нуждается в ней. Выделяемые нами средства играют ключевую роль в оказании помощи украинским экстренным службам и гуманитарным организациям, которые помогают эвакуировать людей и доставлять помощь туда, где она необходима, - заявил он. - Мы будем продолжать поддерживать Украину в ликвидации последствий этого ужасного происшествия".

Ранее члены британского руководства заявили, что пока рано делать выводы по поводу причин ЧП на Каховской ГЭС. Британские спецслужбы и военные эксперты пытаются восстановить картину произошедшего на основе имеющихся данных. При этом Клеверли утверждал, что ЧП не произошло бы, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

В посольстве РФ в Лондоне, в свою очередь, заявили, что состоявшийся 5-6 июня визит Клеверли в Киев совпал с резкой активизацией действий ВСУ и мог быть воспринят украинским руководством как "подстрекательство к новым военным авантюрам и диверсиям против гражданского населения России", включая "преднамеренное разрушение конструкций Каховской ГЭС".