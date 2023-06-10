Порошенко призвал Германию взять на себя решающую роль в принятии Украины в НАТО

По словам бывшего президента страны, Украина должна стать членом альянса до саммита в Вильнюсе

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Председатель украинской политической партии "Европейская солидарность" и бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Германию взять на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины. Он заявил, что страна должна стать членом НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

"Я ожидаю, что Германия возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины", - сказал Порошенко в опубликованном в субботу интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Нам нужна решимость ФРГ для нашего будущего членства в НАТО. И это должно произойти до саммита в Вильнюсе в июле", - продолжил экс-президент Украины, отметив, что "без членства Украины в НАТО не будет мира в Европе". Комментируя заявления германских политиков, что страна не может быть принята в альянс в разгар конфликта, Порошенко указал, что в основе этого лежит две причины. "Первое: страх перед [президентом РФ Владимиром] Путиным", - констатировал он. А второе, по мнению Порошенко, - это "страх победы Украины".

Кроме того, бывший украинский президент заявил, что Запад должен перестать ссылаться на Бухарестский саммит 2008 года. "Перестаньте просто говорить, что дверь открыта. Если дверь открыта, впустите нас. Если вы не впустите нас, пожалуйста, скажите об этом прямо", - призвал Порошенко. "Нам нужно убедительное приглашение вступить в НАТО. Если вы его нам не дадите, то будете нести солидарную ответственность с Путиным и Россией за нападение на Украину", - заключил он.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока в стране продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.