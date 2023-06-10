В районе Ганновера сотни человек провели демонстрацию против учений НАТО Air Defender

Активисты призывали к дипломатическому решению конфликта на Украине

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в демонстрации перед авиабазой Вунсторф в районе Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония) против масштабных военных учений НАТО Air Defender, которые пройдут с 12 по 23 июня в Германии и соседних странах. Об этом в субботу сообщило агентство DPA.

По его информации, акция протеста проходила под лозунгом "Практикуй мир, а не войну". Активисты высказались за поиск дипломатических решений и прекращение конфликта на Украине. Были видны, например, баннеры с надписью "Долой оружие! Нет войне! Разоружение сейчас же!". В общей сложности, как уточнил представитель полиции, собралось около 300 человек. Демонстрация носила мирный характер.

Ранее власти Германии предупредили, что маневры неизбежно скажутся на авиасообщении. Как указывал министр обороны ФРГ Борис Писториус, учения будут содействовать укреплению НАТО и трансатлантических отношений.

Во время Air Defender - 2023 Военно-воздушные силы Германии планируют задействовать все доступные национальные военные аэродромы, чтобы выполнить роль "стратегического центра коллективной обороны". Также будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран - партнеров. В учениях примут участие 10 тыс. военных из 25 стран, 6 тыс. из них - из Германии. За время маневров в воздух поднимутся около 250 самолетов. В учениях также примут участие не входящие в НАТО Япония и Швеция. Военно-воздушная база в Вунсторфе служит местом для материально-технического обеспечения во время учений.