10 июня, 14:06
Военная операция на Украине

Лидеры ЮАР и КНР обсудили инициативы по урегулированию украинского кризиса

Сирил Рамапоса проинформировал Си Цзиньпина о мирной миссии лидеров семи стран Африки

ПРЕТОРИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о мирной миссии лидеров семи стран Африки, которая намерена посетить в ближайшее время Россию и Украину. Об этом говорится в заявлении для прессы администрации президента ЮАР, опубликованном в субботу на ее портале.

Читайте также
Что известно о мирной миссии стран Африки

"Президент Рамапоса сообщил, что ознакомлен с мирным планом [по Украине], предложенным Китаем, и подтвердил поддержку со стороны ЮАР и других лидеров африканских стран инициатив, направленных на мирное урегулирование конфликта, - говорится в заявлении. - Президент КНР Си Цзиньпин высоко оценил инициативу африканских стран и признал, что последствия [украинского] конфликта затрагивают жизни людей и продовольственную безопасность Африки".

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в рамках группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и подготовку к предстоящему саммиту этого объединения. Они также заявили о готовности работать над там, чтобы саммит БРИКС ознаменовался успехом.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к этому списку добавился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова. Ожидается, что миссия посетит РФ и Украину во второй половине текущего месяца. 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияКитайСи ЦзиньпинРамапоса, СирилВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация