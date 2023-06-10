Лидеры ЮАР и КНР обсудили инициативы по урегулированию украинского кризиса

Сирил Рамапоса проинформировал Си Цзиньпина о мирной миссии лидеров семи стран Африки

ПРЕТОРИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе телефонного разговора проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о мирной миссии лидеров семи стран Африки, которая намерена посетить в ближайшее время Россию и Украину. Об этом говорится в заявлении для прессы администрации президента ЮАР, опубликованном в субботу на ее портале.

"Президент Рамапоса сообщил, что ознакомлен с мирным планом [по Украине], предложенным Китаем, и подтвердил поддержку со стороны ЮАР и других лидеров африканских стран инициатив, направленных на мирное урегулирование конфликта, - говорится в заявлении. - Президент КНР Си Цзиньпин высоко оценил инициативу африканских стран и признал, что последствия [украинского] конфликта затрагивают жизни людей и продовольственную безопасность Африки".

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в рамках группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и подготовку к предстоящему саммиту этого объединения. Они также заявили о готовности работать над там, чтобы саммит БРИКС ознаменовался успехом.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к этому списку добавился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова. Ожидается, что миссия посетит РФ и Украину во второй половине текущего месяца.