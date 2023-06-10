Зеленский уклонился от ответа на вопрос о результатах наступления ВСУ

По словам президента Украины, "все сейчас настроены позитивно"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии. В частности, его просили прокомментировать сделанное накануне президентом России Владимиром Путиным заявление, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, но успеха так и не достигли.

"Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, но на какой они стадии, я не буду подробно говорить, - сказал он. - Все сейчас настроены позитивно".

В пятницу Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. По его словам, "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач".

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 июня сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, из которых 4 Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, 6 автомобилей.