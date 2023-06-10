10 июня, 14:11
Военная операция на Украине

Зеленский уклонился от ответа на вопрос о результатах наступления ВСУ

По словам президента Украины, "все сейчас настроены позитивно"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии. В частности, его просили прокомментировать сделанное накануне президентом России Владимиром Путиным заявление, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, но успеха так и не достигли.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, но на какой они стадии, я не буду подробно говорить, - сказал он. - Все сейчас настроены позитивно".

В пятницу Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. По его словам, "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач".

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 июня сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, из которых 4 Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, 6 автомобилей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКанадаРоссияТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация