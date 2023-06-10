10 июня, 14:10
Санкции в отношении России

Трюдо объявил о санкциях в отношении 24 граждан и 17 предприятий России

Премьер-министр Канады не назвал причин введения этих ограничений

ОТТАВА, 10 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, объявил о введении санкций в отношении 24 граждан и 17 предприятий РФ. Об этом в субботу сообщил канадский телеканал CTV.

Телеканал не привел список. Причины введения рестрикций также не указываются.

Ранее Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд. Этот визит в украинскую столицу является для него вторым с начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022-го. 

Теги:
УкраинаКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииТрюдо, Джастин
© Информационное агентство ТАСС
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