Трюдо объявил о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине

Премьер-министр Канады находится с необъявленным визитом в Киеве

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 и передаче его Украине. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Подробностей агентство не приводит.

Транспортный самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.