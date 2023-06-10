10 июня, 14:40
Столкновения в Судане

Глава ВС Судана назвал причиной несоблюдения перемирий отсутствие механизма контроля

Абдель Фаттах аль-Бурхан считает, что ответственность за это полностью лежит на силах быстрого реагирования

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Неэффективность объявленных в Судане перемирий между противоборствующими сторонами - армией и силами быстрого реагирования (спецназ) - обусловлена отсутствием четкого механизма контроля за нарушениями режима прекращения огня. Такое мнение высказал в субботу командующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.

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"Срывы перемирий связаны с отсутствием строгих механизмов по контролю за выполнением условий и системы расследования нарушений режима прекращения огня", - отметил глава суданской армии, которого процитировал телеканал Al Arabiya. Как считает аль-Бурхан, ответственность за несоблюдение условий перемирий полностью лежит на силах быстрого реагирования.

В телефонном разговоре с главой Африканского союза Азали Ассумани командующий суданской армии указал, что вооруженные силы "выступают за любое решение, которое положит конец войне мятежников, поддерживаемых иностранными наемниками". С начала вооруженного конфликта в Судане представители армии считают отряды спецназа мятежниками, решившими совершить в стране государственный переворот. 

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