Великобритания завершила обучение украинских танковых экипажей

Суммарный объем военной помощи, которую Лондон оказал Киеву после начала СВО, достигает £4,6 млрд

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Британские инструкторы завершили обучение украинских танковых экипажей на территории королевства. Об этом в Twitter сообщило в субботу Минобороны Великобритании.

"Украинские танковые экипажи закончили обучение в Соединенном Королевстве и вернулись домой, чтобы продолжать борьбу", - говорится в тексте, сопровождающем короткое видео с британскими танками Challenger 2 и самоходными гаубицами AS90.

Суммарный объем военной помощи, которую Лондон оказал Киеву после начала специальной военной операции РФ на Украине, достигает £4,6 млрд ($5,8 млрд по текущему курсу). По этому показателю Соединенное Королевство занимает второе место из всех союзников Украины (после США). Среди военной техники, которую Лондон передал ВСУ: ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, реактивные системы залпового огня M270 и высокоточные ракеты Brimstone, 14 основных боевых танков Challenger 2, а также бронебойные танковые боеприпасы с сердечниками из обедненного урана.