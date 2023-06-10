Иран сообщил об увеличении за год выпуска продукции ВПК на 81%

Министр обороны и логистики вооруженных сил исламской республики Мохаммад Реза Аштияни отметил трехкратное увеличение экспорта, а также двукратное увеличение производства товаров и услуг гражданского назначения

ДУБАЙ, 10 июня. /ТАСС/. Выпуск продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) в Иране увеличился на 81% за 1401 год по солнечной хиджре (завершился 20 марта 2023 года по григорианскому календарю). Об этом сообщил в субботу министр обороны и логистики вооруженных сил исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.

"Благодаря усилиям Минобороны в прошлом году мы зафиксировали трехкратное увеличение экспорта, двукратное увеличение производства товаров и услуг гражданского назначения и рост производства военной продукции на 81%", - цитирует министра иранское агентство Tasnim.

25 мая Минобороны Ирана представило новую баллистическую ракету Khaibar с дальностью полета 2 тыс. км. По информации иранского агентства IRNA, ракета является новейшей в серии "Хорремшехр" и способна нести боеголовку весом до 1,5 т. Скорость ракеты в ходе испытаний достигла 16 махов за пределами атмосферы (19 600 км/ч) и 8 махов (9 800 км/ч) внутри атмосферы. 6 июня иранские военные продемонстрировали новую гиперзвуковую баллистическую ракету Fattah. Дальность полета ракеты составляет 1,4 тыс. км, а скорость достигает 13-15 махов (15 925 км/ч - 18 375 км/ч) до поражения цели.