В Болгарии не отмечают загрязнения Черного моря после разрушения Каховской ГЭС

Министерство туризма подтвердило безопасность всех болгарских пляжей

СОФИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Загрязнения акватории Черного моря у болгарских берегов после атаки на Каховскую ГЭС и разрушения плотины на данный момент не отмечается. Об этом в субботу сообщает правительственная пресс-служба со ссылкой на данные мониторинга окружающей среды.

"Данных о повышении уровня загрязнения в районе болгарского Черноморья после разрушения водохранилища на Днепре и наводнения нет. Об этом свидетельствуют данные усиленного мониторинга, который по распоряжению министра экологии Юлияна Попова проводится постоянно начиная с 8 июня. Все профильные службы готовы оперативно реагировать при появлении тревожной информации о загрязнении моря у болгарских берегов", - говорится в сообщении.

Министерство туризма в свою очередь подтвердило, что все болгарские пляжи чистые и безопасны для туристов.