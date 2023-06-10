CNN анонсировал выступление Трампа 10 июня в Джорджии и Северной Каролине

Это будет первое публичное появление политика после выдвинутых против него новых обвинений по делу о секретных документах

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп выступит в субботу перед однопартийцами в штатах Джорджия и Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал CNN. Это будет первое публичное появление политика после выдвинутых против него новых обвинений по делу о секретных документах.

"Бывший президент Трамп собирается вернуться к предвыборной кампании в субботу, посетив Джорджию и Северную Каролину, где выступит на двух съездах республиканцев. <...> Выступления Трампа станут первыми публичными появлениями [политика] после того, как во второй раз менее чем за три месяца против него были выдвинуты обвинения", - отмечает телеканал.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно". При этом, по свидетельству обвинения, на определенном этапе часть секретных документов хранилась в спальне и ванной. По версии команды спецпрокурора Джека Смита, Трамп дважды показывал секретные документы посторонним.

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. Параллельно Минюст США расследует с января дело о возможном ненадлежащем хранении секретных документов и Байденом, это дело ведет спецпрокурор Роберт Хёр.