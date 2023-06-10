Египет принял решение о необходимости получения виз для суданцев

Как сообщил представитель египетского внешнеполитического ведомства, введение таких правил связано с "выявлением противоправных действий" со стороны граждан Судана при пересечении границы

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Египта приняло решение о необходимости предварительного получения въездных виз суданцами, которые намерены прибыть на египетскую территорию. Об этом в субботу сообщил телеканал Al-Hadath.

Как сообщил представитель египетского внешнеполитического ведомства, введение таких правил связано с "выявлением противоправных действий со стороны суданцев, пересекающих границу с Египтом". В частности, он указал на попытки подделки виз и других документов, необходимых для въезда на египетскую территорию.

В среду президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что "за последние несколько недель с начала вооруженного противостояния в Судане к границе с Египтом переместилось 200 тыс. человек".

В конце мая верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обратился к египетским властям с просьбой оставить границы открытыми для приема беженцев из соседнего Судана. Он высоко оценил усилия Каира по оказанию помощи бежавшим от конфликта гражданам Судана, при этом признав, что "Египту нужны финансовые ресурсы". Представитель ООН подчеркнул, что "доступное финансирование покрывает не более 10% потребностей беженцев". "Мы обращаемся к международному сообществу с призывом поддержать 175 тыс. суданцев, прибывших в Египет", - сказал Гранди.

По последним данным ООН, 380 тыс. суданцев покинули страну с начала конфликта 15 апреля нынешнего года, более 250 тыс. суданских семей стали внутренне перемещенными лицами.