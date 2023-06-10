Канада передаст Украине ракеты класса "воздух - воздух" и снаряды для артиллерии

Премьер-министр страны Джастин Трюдо ранее заявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву в размере $373 млн

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Канады передадут Украине ракеты класса "воздух - воздух", а также снаряды для артиллерии. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн. По данным CTV, он будет включать передачу Киеву 288 ракет AIM-7 класса "воздух - воздух" и 10 тыс. 105-миллиметровых снарядов для орудий западного производства, которые уже были поставлены Украине.

10 июня Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд. Этот визит в Киев является для него вторым с начала специальной военной операции России в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022 года.