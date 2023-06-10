Госдеп сообщил, что осведомлен об аресте американца в Москве

По словам представителя Госдепартамента, страна добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей помощи

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Власти США осведомлены о сообщениях, согласно которым в Москве был арестован американец. Об этом заявил в субботу ТАСС представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать заключение под стражу по подозрению в сбыте наркотиков гражданина США, музыканта группы "Лови ночь" Трэвиса Лика.

"Для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы осведомлены о сообщениях о недавнем задержании гражданина США в Москве, - отметил представитель. - Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи. По соображениям конфиденциальности у нас нет других комментариев".

Хамовнический суд Москвы в субботу заключил под стражу Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, суд избрал для Лика меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа. Он обвиняется по статье о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Ранее по этому делу была арестована знакомая Лика россиянка Валерия Гробанюк, отметили в суде. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.

По информации на странице Лика в социальной сети "ВКонтакте", он является вокалистом российской группы "Лови ночь", также ранее сотрудничал с ансамблем "Тараканы". В пресс-службе суда уточнили, что Лик служил в воздушно-десантных войсках США.