Президент ОАЭ прибыл в Турцию для обсуждения стратегических отношений с Анкарой

В ходе визита Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудит вопросы развития всестороннего экономического партнерства между двумя странами

ДУБАЙ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в субботу в Стамбул с рабочим визитом. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

В аэропорту президента ОАЭ встретил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также некоторые министры, указывает агентство. Планируется, что в ходе визита Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудит вопросы укрепления стратегических отношений между ОАЭ и Турцией, а также развитие всестороннего экономического партнерства между двумя странами.

В ноябре 2021 года шейх Мухаммед, носивший в то время титул наследного принца Абу-Даби и занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего эмиратскими вооруженными силами, посетил Анкару. Это был первый визит высокопоставленного представителя правительства ОАЭ в Турцию с 2012 года. Тогда ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в турецкую экономику. 4 мая 2023 года ОАЭ и Турция заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое нацелено на увеличение товарооборота между странами до $40 млрд в ближайшие пять лет.