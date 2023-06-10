AFP: Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в конфликте на Украине

По информации агентства, французский лидер "обратил внимание на серьезность последствий", якобы связанных с поставками Тегераном дронов российской стороне

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе беседы с иранским коллегой Эбрахимом Раиси призвал Тегеран "прекратить поддержку" Москвы в конфликте на Украине. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, французский лидер "обратил внимание на серьезность последствий", якобы связанных с поставками Ираном дронов российской стороне. Макрон "призвал Тегеран немедленно прекратить поддержку, оказываемую России в конфликте на Украине", добавили в Елисейском дворце.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства.

Как ранее сообщил заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, в ходе полуторачасовой беседы Макрон и Раиси обсудили развитие отношений между странами, в частности вопрос снятия европейских санкций с Ирана.

В последние годы отношения Ирана с Европой осложнились из-за разногласий по различным вопросам, связанным в первую очередь с ядерной программой Тегерана, протестами в республике в 2022 году, а также якобы имевшими место поставками вооружений России для его применения в ходе специальной военной операции на Украине. В связи с этим Иран и Евросоюз неоднократно вводили санкции против друг друга.