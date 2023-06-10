10 июня, 17:06

Замгенсека НАТО заявил об отсутствии консенсуса насчет присоединения Украины к альянсу

Мирча Джоанэ считает, что "Украина ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо"

БУХАРЕСТ, 10 июня. /ТАСС/. В настоящее время члены НАТО не достигли консенсуса насчет присоединения Украины к альянсу. Об этом заявил в субботу заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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"В данный момент мы не видим консенсуса внутри НАТО, - сказал он в интервью агентству dcnews.ro. - И думаю, что и президент [Украины Владимир] Зеленский понимает, что в то время, когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена".

Это не означает, сказал он, что на саммите альянса в Вильнюсе не будут приняты определенные решения, в том числе о повышении Комиссии НАТО - Украина до уровня Совета НАТО - Украина. "Сейчас ясно, что Украина ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо", - подчеркнул Джоанэ.

"В Вильнюсе наши лидеры одобрят важнейшее за последние 50 лет изменение военной стратегии, военного планирования, структуры сил и командований НАТО, - сказал замгенсека альянса. - <...> Впервые у нас будет - и в Румынии, и в зоне Черного моря - связная оборонная стратегия, которой у нас никогда до сих пор не было".

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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