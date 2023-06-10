10 июня, 17:23
ПМЭФ

Президент Алжира посетит Россию в период с 14 по 16 июня

По данным Le Jeune Indépendant, Абдельмаджид Теббун планирует переговоры с Владимиром Путиным

ТАСС, 10 июня. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Россию в период с 14 по 16 июня для укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Как ожидается, алжирский лидер, которого будет сопровождать большая министерская делегация, посетит Петербургский международный экономический форум, сообщает в субботу информационный портал Le Jeune Indépendant.

Во время визита планируются переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны могут обсудить вопросы укрепления стратегического партнерства, а также международную проблематику, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в регионе Сахеля, а также сотрудничество на энергетическом рынке в рамках ОПЕК+, отмечает портал. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАлжирРоссияТеббун, АбдельмаджидПМЭФ
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