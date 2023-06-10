Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки, чиновников и ведомств новых регионов РФ

По мнению Оттавы они, "пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность"

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение внести в санкционные списки 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по мнению Оттавы, "пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность". Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте канадского МИД.

В списки, в частности, попали бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко.

Кроме того, в списки внесены министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, Минспорта Запорожской области, а также несколько музеев в Херсонской области, Крыму и Мариуполе. Помимо этого, санкции введены против медиаплощадок NewsFront и NewsUa.ru, а также нескольких волонтерских организаций Донбасса.

Информация об этих лицах и организациях находится в разделе "Специальные экономические меры (Украина)", куда Оттава преимущественно вносит украинских физических и юридических лиц, не поддерживающих официальный Киев.

В субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев, где, по данным телеканала CTV, объявил о введении санкций в отношении 24 граждан и 17 предприятий РФ.