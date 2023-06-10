10 июня, 18:29

Эрдоган показал прибывшему в Стамбул президенту ОАЭ турецкий электрокар Togg

Мухаммед бен Заиду Аль Нахайян сел на водительское сиденье, осмотрел салон и спросил о технических особенностях машины

АНКАРА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал прибывшему в республику с рабочим визитом президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну турецкий электрокар Togg. Как сообщает в субботу канцелярия турецкого лидера, стороны провели переговоры за закрытыми дверями.

В Стамбуле в аэропорту имена Ататюрка Аль Нахайяна встречали также новый глава национальной разведки Ибрагим Калын и главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч. Там же прошла презентация Togg. Президент ОАЭ сел на водительское сиденье машины, осмотрел салон и спросил Эрдогана о технических особенностях машины. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация