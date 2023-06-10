Премьер Индии обсудил с президентом ЮАР партнерство двух стран и Украину

Сирил Рамапоса заявил о полной поддержке инициатив Индии в рамках ее текущего председательства в Группе двадцати

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в субботу телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в ходе которого лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине. Об этом индийский МИД сообщил на своем сайте.

"Два лидера рассмотрели прогресс в двустороннем сотрудничестве, которое опирается на исторические и прочные связи между людьми", - говорится в сообщении. Лидеры обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в контексте председательства ЮАР в 2023 году, указывает ведомство.

"Президент Рамапоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров [по Украине]. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине, премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии как к пути продвижения вперед", - сообщается в заявлении.

Президент ЮАР заявил о полной поддержке инициатив Индии в рамках ее текущего председательства в Группе двадцати (G20) и выразил надежду, что совершит визит в страну, отмечает МИД.

Ведомство также добавило, что Моди в ходе беседы поблагодарил президента ЮАР за переселение 12 гепардов в Индию в начале 2023 года.