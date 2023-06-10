10 июня, 18:56
Военная операция на Украине

Канада продолжит обучать украинских военных до 2026 года

Канадские инструкторы с 2015 года уже обучили свыше 36 тыс. украинских солдат и офицеров

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Канадские инструкторы продолжат обучение украинских военных до 2026 года, а не до 2025 года, как ранее планировалось. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам его необъявленного визита в Киев.

"Операция Unifier ("Объединитель") [Минобороны Канады] будет продлена до 2026 года", - указано в документе. В рамках этой операции, как ранее сообщалось, канадские инструкторы с 2015 года уже обучили свыше 36 тыс. украинских солдат и офицеров.

10 июня Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он приехал на Украину в сопровождении своего заместителя, министра финансов Христи Фриланд. Этот визит в Киев стал для него вторым с начала специальной военной операции России в феврале 2022 года. Предыдущий визит состоялся в мае 2022 года. 

Теги:
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинВоенная операция на Украине
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