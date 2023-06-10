Трамп считает, что администрация Байдена поступает с ним как в "сталинской России"

Бывший президент США назвал обвинения против него глупыми и безосновательными

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп назвал новые обвинения против него по делу о секретных документах безосновательными и пародией на правосудие. Трамп выступает в субботу перед однопартийцами в штате Джорджия. Это его первое публичное появление после выдвинутых новых обвинений.

"Сейчас марксисты, левые вновь задействовали коррумпированные Минюст и ФБР. Генпрокурор, окружные прокуроры вмешиваются в наши выборы в таком масштабе, которого наша страна прежде не видела, - сказал Трамп. - Эти преступники не должны быть вознаграждены, они должны быть сокрушены. Потому что в конце концов они придут не за мной, а за вами. А я стою у них на пути".

"Глупые и безосновательные обвинения против меня со стороны администрации [президента США Джо] Байдена вооружили министерство несправедливости, - заявил экс-президент. - <...> Это злобное преследование является пародией на правосудие. Байден пытается заключить в тюрьму своего главного политического оппонента, который значительно опережает его по опросам. Как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае".