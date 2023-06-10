В Киеве утверждают, что 20 стран НАТО поддержали на бумаге членство Украины в альянсе

В НАТО входит 31 государство

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Идея вступления Украины в НАТО к настоящему моменту поддержана 20 странами - членами альянса, которые подписали с Киевом соответствующие декларации. С таким утверждением выступил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В настоящее время в НАТО входит 31 государство.

В частности, как отметил Жовква, в совместной декларации, подписанной в субботу в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо и украинским президентом Владимиром Зеленским, указано, что Оттава поддерживает обретение Украиной членства в НАТО. До этого, по словам замглавы офиса Зеленского, подобный документ Украина подписала с Румынией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не планируют пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО.

Страны НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняли политическую формулу, согласно которой "Украина и Грузия со временем станут членами альянса". Временные рамки не уточнялись, однако отмечалось, что для этого обе страны должны соответствовать критериям НАТО.