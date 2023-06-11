Трамп уверен, что только он способен предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США отметил, что потенциальный конфликт будет ядерным и повлечет за собой разрушительные последствия

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной. Трамп выступал в субботу перед однопартийцами в штате Джорджия. Это было его первое публичное появление после выдвинутых против него новых обвинений по делу о секретных документах.

"Я предотвращу третью мировую войну, без меня это произойдет, - считает Трамп. - Это не будет война с обычными вооружениями, когда ездят танки и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, это будет уничтожение, возможно, всего мира. Я могу это предотвратить, никто другой этого не может сказать. Я знаю всех игроков, очень успешно имел с ними дело".