NYT узнала об ожиданиях США и ЕС от украинского контрнаступления

В качестве успеха Запад может считать возвращение и удерживание ВСУ территорий в границах до 24 февраля 2022 года, сообщает газета

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Представители США и ЕС обозначили, что они будут считать "успехом" украинского контрнаступления, но при этом признали, что вытеснение российских сил с территорий маловероятно. Об этом пишет в субботу газета The New York Times.

Как отмечает издание, США и Европа считают, что контрнаступление может стать поворотным этапом в конфликте, "многое зависит от результата". При этом "мало сомнений в том, что новый военный шаг повлияет на дискуссии о будущей поддержке Украины, а также на дебаты о том, как гарантировать ее будущее", указывает газета. Как пишет The New York Times, остается неясным, что именно США, Европа и Украина будут считать "успешным" контрнаступлением. В частном порядке представители США и ЕС признают, что "вытеснение всех российских сил <...> маловероятно".

По данным газеты, в качестве "успеха" могут рассматриваться возвращение и удерживание ВС Украины территорий в границах до 24 февраля 2022 года и нанесение удара, заставляющего задуматься о будущем спецоперации.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления несут огромные потери, это трагедия, ответственность за которую полностью лежит на киевских властях.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии и более 50 беспилотных летательных аппаратов.