Трамп намерен продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден

Обвинения, которые предъявили экс-президенту США, не запрещают ему выдвигать свою кандидатуру на высший государственный пост

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от участия в борьбе за высший государственный пост в стране, даже если будет признан виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом республиканец заявил в субботу в интервью журналистам американской газеты Politico.

"Я не выйду [из борьбы] никогда", - ответил на вопрос о такой возможности бывший американский лидер, который снова добивается выдвижения кандидатом в президенты США от Республиканской партии. "Послушайте, если бы я вышел, то вышел бы до первоначальной [президентской] гонки в 2016 году. Это было трудно. Теоретически это было невыполнимо", - добавил Трамп. Как констатирует издание, предъявленные республиканцу обвинения не делают невозможным его дальнейшее участие в борьбе за Белый дом.

Говоря об этих обвинениях, предыдущий глава администрации США подчеркнул: "Меня преследуют бандиты и дегенераты". Трамп выразил уверенность в том, что он не будет признан виновным. Он также отметил, что не намерен идти на сделку со следствием, предполагающую признание им вины. Вместе с тем политик не исключил этого при условии, что сторона обвинения выплатит ему "какую-то компенсацию".

Трамп убежден, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах главы государства ему не придется принимать решение о помиловании себя самого. "Я не считаю, что мне когда-либо придется [это делать]", - отметил он. "Я не сделал ничего плохого", - подчеркнул республиканец.

Экс-президент сообщил, что объемы пожертвований на его предвыборную кампанию возросли после предъявления ему обвинений. "Никто не хочет, чтобы ему предъявляли обвинения", - констатировал он. "Мне все равно, что мой рейтинг значительно вырос. Я не хочу, чтобы мне предъявляли обвинения. Мне никогда не предъявляли обвинения. Я прожил целую жизнь, а теперь мне предъявляют обвинения каждые два месяца. Здесь дело в политике", - добавил Трамп.

Обвинения против Трампа

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Всего, как указывается в заключении, сотрудники Федерального бюро расследований США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли 102 документа: 27 из них находились в кабинете бывшего главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно". При этом, по свидетельству обвинения, на определенном этапе часть секретных документов хранилась в спальне и ванной. По версии помощников спецпрокурора Джека Смита, Трамп дважды показывал секретные документы посторонним.

Республиканец утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Однако эти полномочия не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Трамп характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.

Параллельно Минюст США в январе начал расследование по делу о возможном ненадлежащем хранении секретных документов и Байденом. Его ведет спецпрокурор Роберт Хёр.