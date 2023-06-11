КНДР не стала повторно запускать разведывательный спутник в обозначенные сроки

Предыдущая попытка запуска завершилась неудачей - ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала 31 мая в Желтое море

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. КНДР после первой неудачной попытки не стала повторно запускать военный разведывательный спутник в установленный ранее срок, который истек в ночь с 10 на 11 июня.

Пхеньян в мае уведомил Японию и Международную морскую организацию о том, что намерен запустить первый военный спутник-шпион в период с 31 мая по 11 июня. Старт ракеты-носителя "Чхоллима-1" с аппаратом "Маллигён-1" был произведен в первый день обозначенного периода. Однако попытка завершилась неудачно.

В управлении КНДР по освоению космоса считают, что ракета-носитель упала в Желтое море, потеряв тягу из-за проблем в работе двигателя второй ступени после отделения первой ступени. В связи с этим планируется провести расследование, чтобы выявить недостатки конструкции и выработать меры для их устранения.

Следующий запуск может быть произведен в кратчайшие сроки после проведения испытаний, отмечали в ведомстве. При этом в Сеуле не исключали, что повторный запуск мог быть осуществлен в заявленный срок до 11 июня.

После критики со стороны международного сообщества и многочисленных осуждений действий Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи разместило комментарий международного обозревателя Ким Мён Чхоля, в котором тот указал, что КНДР впредь не станет уведомлять Международную морскую организацию о пуске космической ракеты-носителя со спутником, как она это делала ранее.

КНДР провела запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год. Разработка и запуск военного разведывательного спутника были заявлены одной из важнейших целей на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в декабре прошлого года.