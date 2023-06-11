11 июня, 00:14

Трамп заявил, что выгонит "коррумпированного Байдена" из Белого дома

Александр Щербак/ ТАСС
Дональд Трамп
© Александр Щербак/ ТАСС

Экс-президент США выразил уверенность в том, что его переизберут на предстоящих выборах

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит "коррумпированного" нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.

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Трамп выступает в субботу перед однопартийцами в штате Северная Каролина, ранее он выступил в штате Джорджия.

"5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента, - сказал республиканец. - Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома".

"Я никогда не уступлю, никогда не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас", - отметил политик. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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