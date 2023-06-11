Маск задался задался вопросом после объявления США о новом пакете военной помощи Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX в комментарии под сообщением другого пользователя Twitter спросил, чем такие шаги заканчиваются "в реальности"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Илон Маск задался вопросом касательно нового пакета военной помощи США Украине. Маск отреагировал в Twitter на сообщение пользователя о намерении Вашингтона поставить новые вооружения Киеву.

"Как это заканчивается? Не желаемым за действительное. Я имею в виду в реальности", - говорится в записи владельца соцсети.

В пятницу Пентагон сообщил, что США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы. Как следует из заявления оборонного ведомства, вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах Hawk, артиллерийских снарядах калибров 105 мм и 203 мм, беспилотниках Puma, ракетных комплексах с лазерной системой наведения. Кроме того, американская сторона готова оказать украинским военным содействие при подготовке и обслуживании техники.

Как заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, администрация Соединенных Штатов не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения.