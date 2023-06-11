В Китае открылось посольство Гондураса

В конце марта внешнеполитическое ведомство Гондураса заявило о разрыве связей с Тайванем и установлении официальных дипотношений с китайскими властями

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Посольство Гондураса открылось в Пекине спустя два с половиной месяца после установления дипломатических отношений между Китаем и центральноамериканской республикой. В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава МИД Гондураса Эдуардо Энрике Рейна приняли участие в церемонии открытия новой дипмиссии, сообщает Центральное телевидение Китая.

Гондурас стал 182-й страной, установившей дипломатические отношения с Китаем.

В конце марта внешнеполитическое ведомство Гондураса заявило о разрыве связей с Тайванем и установлении официальных дипотношений с китайскими властями. Правительство Гондураса также признало принцип "одного Китая", согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

Гондурас стал девятым государством мира, разорвавшим дипломатические отношения с Тайванем с 2016 года, когда главой администрации острова была избрана Цай Инвэнь.

Посольство КНР в центральноамериканской стране открылось 6 июня.

Президент Гондураса Сиомара Кастро находится с государственным визитом в Китае с 9 по 14 июня по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.