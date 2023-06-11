Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР со спутником при угрозе для страны

Точные сроки, в течение которых продолжат действовать введенные 29 мая меры, не уточняются

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Власти Японии продлили приказ об уничтожении ракеты КНДР с разведывательным спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на японскую территорию, несмотря на истечение обозначенных Пхеньяном сроков запуска. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны Японии.

"После 11 июня введенные 29 мая меры продолжат оставаться в силе некоторое время", - говорится в распространенном заявлении. Япония на фоне планов КНДР запустить спутник разместила на своих отдаленных островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко американские комплексы противовоздушной обороны Patriot PAC-3. Вместе с оснащенными комплексами Aegis кораблями, которые имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, они входят в состав двухуровневой системы противоракетной обороны страны.

КНДР осуществила запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год. Разработка и запуск военного разведывательного спутника были заявлены в качестве одной из важнейших целей на VI пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи в декабре 2022 года.