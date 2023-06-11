Китай выразил недовольство Южной Корее в связи с критикой в адрес посла в Сеуле

Как отметил помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун, Син Хаймин по долгу службы должен активно контактировать с представителями различных кругов в Южной Корее для улучшения взаимопонимания и развития сотрудничества государств

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Помощник министра иностранных дел Китая Нун Жун провел в воскресенье встречу с южнокорейским послом в Пекине Чон Чжэ Хо и высказал ему недовольство в связи с критикой внешнеполитическим ведомством Республики Корея главы китайской дипмиссии в Сеуле Син Хаймина.

В опубликованном на сайте МИД Китая сообщении говорится, что Нун Жун выразил "серьезную озабоченность и недовольство неадекватной реакцией южнокорейской стороны на встречу и обмены мнениями между послом КНР в Южной Корее и лидером южнокорейской оппозиционной партии Ли Чжэ Мёном".

Помощник главы МИД изложил послу позицию Китая по текущим отношениям между Пекином и Сеулом. По словам Нун Жуна, Син Хаймин по долгу службы должен активно контактировать с представителями различных кругов в Южной Корее с целью улучшения взаимопонимания и развития сотрудничества двух государств.

Нун Жун выразил надежду, что в Сеуле "глубоко задумаются" над текущими проблемами в двусторонних отношениях и "серьезно отнесутся к ним".

8 июня посол КНР в Сеуле встретился с лидером ведущей в Республике Корея оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёном и обсудил с ним политику южнокорейского правительства. Син Хаймин заявил, что в двусторонних отношениях наблюдается множество проблем. Как сообщило агентство Yonhap, на встрече с лидером оппозиции дипломат выразил "недовольство проамериканской" политикой нынешней южнокорейской администрации.

После этого МИД Республики Корея вызвал посла КНР в Сеуле. Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин "настоятельно рекомендовал не допускать необоснованных и провокационных высказываний". Южнокорейский МИД утверждает, что слова Син Хаймина могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Республики Корея.