В Шри-Ланке заявили о заинтересованности в развитии изучения русского языка

Глава Восточной провинции Сентил Тондаман указал на рост числа российских туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Восточной провинции Шри-Ланки Сентил Тондаман заявил о заинтересованности властей острова в развитии изучения русского языка на фоне роста числа российских туристов и активизации двусторонних связей. Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин, заявление Тондамана прозвучало в ходе прошедшей в воскресенье рабочей встречи губернатора с послом РФ Леваном Джагаряном.

"С учетом возрастающего потока российских туристов на остров, в том числе в Восточную провинцию, мы заинтересованы в расширении сотрудничества по изучению русского языка, в первую очередь, для тех, кто работает с туристами - гидов, отельеров, работников индустрии гостеприимства", - сказал глава одной из самых популярных среди туристов провинций Шри-Ланки.

Как отметил губернатор провинции, число российских туристов растет, "это положительно сказывается на укреплении туристического потенциала острова". Он призвал российскую сторону оказать помощь в изучении русского языка.

На встрече стороны также обсудили развитие двусторонних отношений, перспективы укрепления связей между регионами России и Шри-Ланки. Губернатор Тондаман отметил важную роль СССР и России в развитии страны, поблагодарил Россию за позитивную позицию по ряду вопросов.

Популярность русского языка в Шри-Ланке растет - в начале июня Русский дом в Коломбо открыл курсы русского языка в полицейской академии города Галле - известного туристического центра Шри-Ланки. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в этом островном государстве Мария Попова, первая группа из 25 человек приступает к занятиям, в основном это сотрудники туристической полиции острова.