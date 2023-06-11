Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 24 военных самолетов Китая

Речь идет об истребителях и стратегических бомбардировщиках

ГОНКОНГ, 11 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились в воскресенье к воздушному пространству Тайваня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

"Сегодня по состоянию на 14:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) было выявлено 24 коммунистических самолета, в их числе [истребители] J-10, J-11, J-16, Су-30 и [стратегические бомбардировщики] H-6", - отмечается в тексте. По данным ведомства, 10 из них пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Кроме того, возле острова находились четыре военных корабля КНР.

Как указывается в публикации, в ответ ВС Тайваня использовали истребители, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за действиями НОАК.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.