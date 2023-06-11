МИД Италии заявил, что на саммите НАТО определят путь вступления Украины в альянс

При этом глава ведомства Антонио Таяни сообщил, что что Рим не может послать Киеву истребители F-16 "просто потому, что у республики их нет", и по той же причине страна не сможет проводить подготовку украинских летчиков

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет определен "путь вступления Украины" в альянс.

"На саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь вступления Украины. <...> Тем временем мы движемся к созданию постоянного Совета Украина - НАТО. Это важный шаг, потому что он позволит Киеву участвовать в принятии международных решений", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете La Repubblica.

Глава МИД Италии указал, что Рим не может послать Украине истребители F-16 "просто потому, что у республики их нет", и по той же причине страна не сможет проводить подготовку украинских летчиков. Вместе с этим Таяни напомнил о подготовке очередного декрета о военной помощи Киеву. "Наш пакет состоит из военных материалов, униформы, жилетов, боеприпасов. Мы делаем то, что необходимо. Мы также поддерживаем вступление Украины в ЕС", - добавил он.

Затронув тему своей предстоящей поездки в США, Таяни отметил, что его визит "станет возможностью подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение украинского кризиса". Он также выразил надежду, что контрнаступление ВС Украины (ВСУ) "станет шагом к справедливому миру".

9 июня президент России Владимир Путин заявил журналистам, что ВСУ в ходе своего контрнаступления несут огромные потери, это трагедия, ответственность за которую полностью лежит на киевских властях.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии и более 50 беспилотных летательных аппаратов.