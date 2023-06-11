В Польше заявили о непричастности к подрывам "Северных потоков"

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын посчитал подобные утверждения тактикой информационного шума, целью которой является искажение действительной картины событий

ТАСС, 11 июня. Польша никак не связана с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". С таким утверждением в субботу вечером выступил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Польша не имела никакого отношения к взрыву "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2". Причисление Республики Польша к этим событиям не имеет под собой никаких оснований", - написал чиновник в Twitter, комментируя материал газеты The Wall Street Journal.

"Различные теории и гипотезы по этому поводу распространяются уже много месяцев. Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение действительной картины событий", - добавил он.

В субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что германские следователи изучают данные, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. По имеющимся в распоряжении издания сведениям, специалисты пришли к выводу, что яхта Andromeda, якобы использовавшаяся для доставки взрывчатки к трубопроводам, вышла из порта на датском острое Кристиансё. Как пишет газета, в промежуток между тем, как взрывчатка была заложена на обоих газопроводах, яхта, предположительно, заходила в территориальные воды Польши, причину этого устанавливают следователи. На данный момент нельзя точно сказать, "достигла ли яхта побережья Польши или сблизилась с другим судном в ее территориальных водах", информировали источники издание.

Как указывала The Wall Street Journal, последние сведения "все сильнее подкрепляют точку зрения следователей о том, что за диверсией стоят украинцы", при этом специалисты также изучают, "могла ли территория Польши быть использована для атаки". Газета сообщает, что представитель Генеральной прокуратуры Германии отказалась комментировать сведения о том, что подорвавшие "Северные потоки" диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. В то же время "другие официальные лица ФРГ, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет свидетельств причастности правительства Польши" к диверсии.